- O fata de 11 ani din West Pensacola, Florida, s-a luptat cu un barbat inarmat cu un cuțit care voia sa o rapeasca și a reușit sa scape. S-a intamplat in timp ce tanara aștepta autobuzul școlar, iar incidentul a fost inregistrat de camerele de supraveghere din zona, relateaza BBC.

- Cetațenii din localitațile Meteș și Ciuruleasa vor merge la secțiile de votare din fiecare comuna pentru a-și alege primarul, in data de 20 iunie. Alegerile care se defașoara in 33 de localitați din Romania sunt organizate dupa ce postul de primar a ramas vacant. La Meteș postul a ramas vacant dupa…

- Ștefan Stan, in varsta de 43 de ani și Simona au trecut in acest weekend prin momente emoționante. Cei doi și-au creștinat fetița, pe micuța Elif, in varsta de șase luni Evenimentul a avut loc sambata, 8 mai, in jurul pranzului, la Parohia Romano-catolica “Adormirea Maicii Domnului”, din Drumul Taberei,…

- Un eveniment nefericit a avut loc in județul Alba, acolo unde o fetița aflata la vecina sa in vizita a fost mușcata de cainele acesteia chiar de fața. In urma celor intamplate, proprietara cainelui a suferit un șoc și a cazut la pamant. Fetița a fost grav ranita Un accident halucinant a avut loc in…

- Gabi Lunca a murit vineri seara, la 82 de ani, potrivit unui anunt facut chiar de una dintre fiicele sale pe Facebook. Artista a fost diagnosticata cu COVID la inceputul lunii martie si era internata la ATI, la Spitalul Județean Ilfov. Cantareața a lasat in urma patru copii, trei fete și baiatul cel…

- O fata de 10 ani și doi adulți au fost raniți intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN 1 Sibiu – Sebeș, la Cristian. Șoferul unui autoturism a oprit pe dreapta și apoi a pornit din nou, fara sa acorde prioritate unei mașini conduse pe același sens (Sibiu – Alba), iar cele doua autovehicule…