O fetiţă de 11 ani a născut. Nimeni nu ştia că este însărcinată. Părinţii au fost şocaţi când au aflat cine e tatăl Fetița care avea 11 ani s-a plans de dureri de stomac puternice si a fost dusa de catre parinti la cel mai apropiat spital. Acolo, medicii au constatat ca fata avea o sarcina avansata si se afla deja in travaliu. Imediat a fost alertata politia, cu toate ca nu exista dovezi ca ar fi fost vorba de un viol. Copila a nascut un bebeluș, care se pare ca a fost conceput cu propriul frate, in varsta de 14 ani. Cazul a provocat multa indignare in intreaga Spanie. Atat parinții celor doi minori, cat și fata au declarat ca nu știau nimic despre sarcina. Parintii au precizat ca au crezut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

