- In aeroportul din Sibiu, cainii antrenați special pentru a detecta infectarea cu COVID-19, trec la treaba The post In aeroportul din Sibiu, cainii antrenați special pentru a detecta infectarea cu COVID-19, trec la treaba. Cum sta treaba cu secvențierea genomica a virusului SARS-CoV-2 – pentru varianta…

- Guvernul de la Paris recomanda francezilor sa evite sa plece in vacanta in Spania si Portugalia, din cauza riscului major legat de varianta Delta. In doar o saptamana, incidenta la nivel național s-a dublat in Spania.

- Infectia cu tulpina Delta in cazurile identificate in Romania se manifesta la fel ca in cazul tulpinii britanice care a generat valul 3 al pandemiei, doar ca varianta indiana este mai contagioasa, arata dr. Adrian Marinescu. De aceea, medicul e de parere ca, din toamna, vom afla daca este nevoie de…

- Autoritațile din Romania au raportat astazi primul deces al unei persoane infectate cu varianta Delta – indiana – de Covid-19. Victima vine din județul Argeș. Pana acum, au fost depistate 44 de cazuri cu aceasta varianta in țara noastra, potrivit INSP. Valeriu Gheorghita sustinea zilele trecute ca tulpina…

- Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, avertizeaza ca Romania ar putea avea parte de restricții noi din cauza mutației COVID-19, Delta.

- Dr. Valeriu Gheorghița trage semnalul de alarma. Conform lui, Romania s-ar putea confrunta cu un nou val al pandemiei COVID, iar varianta Delta, mai contagioasa, ar putea deveni dominanta și la noi in țara. In aceste condiții, este important ca echipele mobile de vaccinare sa ajunga cat mai repede in…

- Ziua de sambata, 1 mai, este a doua zi consecutiva in care niciun judet din Romania nu se mai afla in scenariul rosu (peste 3 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile). Nu mai putin de 25 de judete sunt in scenariul verde. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…