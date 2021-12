Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri s-au stins din viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR. Tragedia a avut loc pe o șosea din Dambovița. Șoferul a murit pe loc, iar medicii au intervenit in ajutorul tinerei, dar nu a supraviețuit. Pe bancheta din spate a autoturismului se aflau și doi copii, ambii de 13…

- O fetița de 7 ani s-a stins din viața, dupa ce a fost externata din spital. Ea a fost internata la unitatea sanitara Dumfries, Scoția. Mama acesteia, Tracey, este devastata de durere și a facut public decesul micuței. Trupul neinsuflețit al copilei nu a fost supsus autopsiei, dar daca a murit din cauza…

- Viata unui barbat din Germania a fost pusa in pericol in timp ce afla la volan, dupa ce pe mașina sa s-a prabușit un copac uriaș, taiat de trei romani, informeaza portalul landului Sachsen-Anhalt , citat de Digi24 . In dupa-amiaza zilei de 11 noiembrie 2021, trei barbați, de 20, 24 și 32 de ani, de…

- O fetița de numai 3 ani și jumatate și-a pierdut viața, iar mama ei se zbate intre viața și moarte, in urma unui cumplit accident rutier, petrecut in Oradea. Mașina condusa de femeia de 30 de ani s-a izbit violent de un microbuz, care venea din sens opus. Ocupanții microbuzului au scapat doar cu rani…

- Un accident rutier grav a avut loc ieri, in jurul orei 18.30, in localitatea Corbu de Jos judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un copil de doi ani a decedat.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 22 octombrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii…

- Cei doi tineri mergeau, sambata seara, sa se intalneasca cu amicii lor, la o terasa din Ploiești. La un moment dat, pe o portiune de drum drept, la iesirea din localitatea Blejoi, șoferul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un copac de la marginea soselei.In urma impactului, atat…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, pe DN 21, pe raza localitații Valea Canepii, a avut loc un accident rutier mortal. In accident a fost implicat un șofer brailean, in varsta de 33 ani, ce conducea o autoutilitara, și un pieton, o femeie in varsta de 68 de ani.In urma accidentului a rezultat…

- Un sofer din Suceava a avut parte de o surpriza neplacuta, dupa ce si-a lasat masina parcata un pic stramb pe strada. Soferul si-a gasit masina complet infasurata in folie de plastic.