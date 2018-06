Stiri pe aceeasi tema

- Cuprinsa de durerile facerii, o femeie a nascut pe strada in Focșani, in noaptea de duminica spre luni. Tanara insarcinata a adus pe lume bebelușul, la scurt timp dupa ce un taximetrist a refuzat sa o transporte la spital. Mama, o tanara de 33 de ani, a nascut un copil perfect sanatos pe spațiul verde,…

- Un barbat a cazut in gol de la 4 metri, dupa ce o parte din balconul in care se afla s-a prabusit. Incidentul s-a produs in Timisoara, intr-un bloc aflat intr-o stare avansata de degradare. Victima a ajuns la spital cu rani la coloana vertebrala.

- Incidentul a avut loc in satul Tipari, care apartine de comuna Sintea Mare, din judetul Arad. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu Cris, Brigitte Sighete, a declarat luni ca fetita de doi ani si patru luni se afla, duminica seara, in curtea casei bunicii si…

- Tragedie in localitatea Badiceni, raionul Soroca. O fetița de 11 ani s-a inecat langa un bazin cu apa in timp ce se juca cu sora ei mai mica in varsta de noua ani. Incidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de ieri.

- O fetita de 11 ani a ajuns la spital, vineri seara, dupa ce o barna s-a dislocat si a cazut peste ea, intr-un loc de joaca dintr-un parc din municipiul Sibiu, iar Politia a deschis dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc in parcul din cartierul Valea Aurie, unde o barna care are inele de…

- In paralel cu cercetarile Politiei, Avocatul Poporului din Brasov a demarat la randul sau o ancheta, in cazul fetitei de 10 ani care, in data de 28 martie, si-a amputat doua degete de la mana in momentul in care a sarit de la trambulina piscinei de la complexul Paradisul Acvatic. Copila, care mai sarise…

- Fetița lasata singura pe refugiul, dupa ce vatmanul a inchis ușile, iar bunicul a ramas in tramvaiul 1 din București. Mama copilei a acuzat faptul ca vatmanul ar fi inchis ușile tramvaiului parea repede. Fiica ei a apucat sa coboare, insa bunicul a ramas in tramvaiul care s-a pus in mișcare. Incidentul…

- Ana Bucur, o baschetbalista care evolua la clubul bucureștean ICED Blue Hawks, s-a stins din viața dupa ce a fost diagnosticata cu o forma de cancer osos, la doar 13 ani. Tanara a murit sambata noapte, iar anunțul a fost facut de curand, pe o rețea de socializare.