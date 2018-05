(video) A fost publicată piesa oficială a Campionatului Mondial de Fotbal

Interpretul american Nicky Jam a publicat piesa oficială a Campionatului Mondial de Fotbal, care se numește Live It Up și care a scris-o împreună cu actorul Will Smith și cântăreața albaneză Era Istrefi, scrie tvrain.ru. [citeste mai departe]