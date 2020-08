Stiri pe aceeasi tema

- Ucigașul Esterei, fetița care a fost violata și omorata la varsta de 5 ani de un adolescent, a fost condamnat la 15 ani de detenție intr-un centru pentru minori. Tanarul reușise sa-i pacaleasca pe polițiști timp de un an de zile.

- O fetita in varsta de cinci ani a fost cautata timp de aproximativ doua ore de mai bine de 120 de persoane, printre care polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Fetița a fost gasita sub un pat din locuința familiei, acolo unde adormise. Anunțul a fost facut purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Marcel Pavel a relatat prin ce a trecut și i-a certat pe cei care au spus despre el ca a primit bani ca sa susțina ca a fost infectat. "Am iesit cu tensiune 18 din spital. Imi pare rau ca o parte din romani au avut un comportament urat fata de mine. Eu nu ma murdaresc pentru nimic in lume,…

- Horia Tecau a indragit iarba de la prima intalnire, a avut succes la juniori, iar peste ani și dupa trei finale consecutive pierdute, și-a pus in vitrina trofeul de campion la Wimbledon In perioada 29 iunie-12 iulie era programat turneul de la All England Club, anulat insa din cauza pandemiei de COVID-19.…

- Adela Gheorghe și-a luat fetița acasa, dupa apriape patru ani, atunci cand copila i-a fost luata fostul concubin impreuna cu mama acestuia. Tanara de 22 de ani și-a vazut astazi visul implinit.

- Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, Ramona Badescu a declarat ca este foarte fericita, si ca ar mai face un copil daca asa "va vrea Dumnezeu". "Daca Dumnezeu mi-l da, de ce nu? Abia m-am obisnuit si imi place! Numai ca cine stie daca o mai fi, tare mi-as dori o fetița, este visul vieții…

- Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, a nascut sambata, 13 iunie, primul copil al familiei, o fetița care a primit nota 10 din partea cadrelor medicale, anunta Romania TV.Fetita, care a avut 3,9 kg la nastere, a primit numele Maria. Gigi Becali a mai marturisit ca fetita va fi botezata…