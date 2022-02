Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de doi ani dupa ce a disparut, o fetița de 6 ani a fost gasita ascunsa sub scara unei case din estul New York-ului. Fetița a fost rapita acum doi ani chiar parinții ei, care pierdusera custodia copilei și o luasera de la tutorele ei legal, numit de instanța. Paislee Shultis a fost descoperita…

- O fetița de doar 4 ani din New York, disparuta fara urma in iulie 2019, a fost gasita acum intr-o camera secreta dintr-o casa din comitatul Ulster, la aproximativ 250 de kilometri de casa, a confirmat poliția.

- Lacrimi și durere in județul Harghita, acolo unde doi parinți iși plang fetița de doi ani. Micuța a fost gasita moarta, imediat fiind apelat numarul de urgența la 112. La fața locului s-a prezentat o echipa medicala, care a declarat decesul, observand mai multe semne bizare pe corpul micuței. Cum a…

- Tragedie. O fetița de 2 ani a fost gasita moarta in casa de medicii de la Ambulanța. Polițiștii din Harghita au anunțat ca vor deschide o ancheta. Micuța prezenta pe corp mai multe leziuni. Mama spune ca aceasta a cazut de mai multe ori in ultima vreme.

- Polițiștii din Harghita au deschis sambata o ancheta dupa ce au fost sesizați de medicii de la Ambulanța cu privire la moartea unei fetițe in varsta de 2 ani. Aceasta prezenta pe corp mai multe leziuni. Potrivit IPJ Harghita, sambata dupa-amiaza polițiști au fost sesizați de un echipaj de ambulanța…

- Toata lumea o caracteriza drept un copil bun, bland și cuminte. Camera ei este dovada vie a faptului ca era o fetița cat se poate de ordonata și ca indragea tare mult școala. Camera ei era un mic colț de rai. Ei bine, Raisa Nicoleta, fetița ucisa ieri de un polițist pe trecerea de pietoni, era alintata…

- Masiela Decaro, o fetița de 4 ani din SUA, a fost gasita moarta intr-o camera de hotel. Mama micuței era inconștienta și este internata in stare crtica. Anchetatorii a efectuat mai multe cercetari in camera de hotel și au descoperit un bilețel pe care scria „Imi pare rau”. Oamenii legii se ocupa de…

- Fetița in varsta de 12 ani, disparuta de la domiciliul sau din Reteag, a fost gasita in județul Cluj. Polițiștii au incredințat-o deja mamei. Va reamintim, copila din Reteag a disparut in 27 decembrie, insa mama ei a alertat polițiștii abia in 30 decembrie. Oamenii legii au cautat-o trei zile pana cand…