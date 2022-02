O fetiță ar fi vrut să se arunce de pe acoperișul unei grădinițe. Conducerea instituției spune că nu știe nimic Situația de nedescris s-a petrecut la o gradinița din Florești din județul Cluj. O fetița a fost surprinsa intr-o filmare in timp ce se plimba pe marginea copertinei din zona scarilor de acces din spatele cladirii. Din primele informații se pare ca fetița, care este in grupa mare, ar fi cerut sa mearga la toaleta, insa a plecat nesupravegheata. Fata a ieșit pe geam direct pe copertina de deasupra intrarii. Directorul instituției a declarat ca nu știe nimic despre incident, dar a fost inițiata o ancheta interna pentru a lamuri situația. The post O fetița ar fi vrut sa se arunce de pe acoperișul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu o fetița care danseaza pe acoperișul de deasupra intrarii in gradinița din Florești, Cluj, au fost publicate de portalul de știri florești24.ro.Imaginile au fost filmate la Gradinița de copii de pe strada prof. Ioan Rusu, scrie sursa citata, și in ele se vede cum o fetița se plimba pe bordura…

- O fetița a fost filmata in timp ce se afla pe acoperișul unei gradinițe și facea piruete. Intamplarea a avut loc in Florești, județul Cluj. Aceasta dansa și se plimba pe marginea copertinei din zona scarilor de acces din spatele cladirii. Fetița filmata pe acoperișul gradiniței Se pare ca cea mica este…

- Momente cu adevarat șocante la o gradinița din Cluj! O fetița a fost surprinsa in timp ce se afla pe acoperișul instituției unde invața, ba mai mult decat atat, nu era deloc speriata, ci facea piruete. Cum a ajuns copila acolo!

- O fetița a fost filmata pe copertina gradiniței din Florești. Fara sa fie conștienta de pericolul la care se expune, fetița danseaza și face cateva piruete, inainte de a se strecura inapoi pe fereastra de pe care a ieșit inițial. Din primele informații se pare ca fetița, care este in grupa mare, ar…

