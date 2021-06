Stiri pe aceeasi tema

- Un pescador plin cu sute de migranți aflați in pericol a fost interceptat de o nava a Poliției de Frontiera romane in Mediterana, intr-o misiune comuna cu forțele italiene, relateaza instituția, pe pagina oficiala de Facebook . Intre cei peste 200 de migranți salvați, unul dintre polițiștii de frontiera…

- O tanara mamica a fost ucisa de tatal fetițelor ei chiar sub ochii celei mai mici, care are doar trei ani, in comuna Campeni, din Bacau. Copila a ieșit apoi pe strada și le-a spus vecinilor ce a vazut, scrie stirileprotv.ro.Un tanar de 27 de ani din judetul Bacau a injunghiat-o mortal pe iubita sa,…

- Al treilea copil intoxicat , sambata, cu tomoxan, o substanta antiparazitara folosita la spalatul oilor, a murit la spitalul din Targu Mures, informeaza News.ro , care citeaza surse din ancheta Poliției. Politistii si procurorii brasoveni fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala…

- Doua femei si un copil au fost raniti sambata dupa-amiaza in Times Square, New York, prinsi intr-un schimb de focuri, un incident ce ar putea alimenta controversele privind cresterea criminalitatii, intr-o perioada in care orasul doreste sa reinvie turismul, transmite AFP, preluata de Agerpres.Impuscaturile…

- Doua femei si un copil au fost raniti sâmbata dupa-amiaza în Times Square, New York, prinsi într-un schimb de focuri, un incident ce ar putea alimenta controversele privind cresterea criminalitatii, într-o perioada în care orasul doreste sa reînvie turismul, transmite…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost impuscat accidental cu o arma cu aer comprimat, de catre fratele sau cu trei ani mai mare, la marginea unei paduri din judetul Mures. Echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe copil, ranile suferite la nivelul toracelui…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au declanșat o ancheta in cazul unui un barbat cu cu dubla cetațenie- moldoveneasca și romana- care intenționa sa ajunga in Republica Moldova cu un transport de 49.900 de cartușe letale, pentru care nu avea documente legale.…

- Un barbat a ajuns la spital, din cauza ca a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada prin loc nepermis, in Beclean. Autoturismul era condus de un tanar de 19 ani din localitatea Chiuza. Polițiștii au demarat o ancheta. La locul accidentului a intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD…