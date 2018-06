Stiri pe aceeasi tema

- Parintii copilului de trei ani care a murit dupa ce a mancat shaorma de la un restaurant fast-food din Sectorul 2 au fost audiati, sambata seara, la Politia Capitalei. Surse judiciare spun ca parintii au sunat la ambulanta dupa o noapte in care copilului i-ar fi fost rau si le-au fi spus anchetatorilor…

- Parinții au fost șocați cand au vazut ca fetița lor a venit pe lume cu un semn din naștere care ii acopera o mare parte din fața. Andrew, 34 de ani, și Lacey Jackson, 35 de ani, au fost șocați cand au vazut ca fetița lor Natalie a venit pe lume cu un semn uriaș pe fața. Semnul din naștere ii acopera…

- Totul s-a intamplat sambata, atunci cand cei doi parinți impreuna cu fiica lor au ieșit sa faca mișcare in zona Stadionului „Dan Paltinișanu” din Timișoara. Parinții alergau, iar cea mica se dadea cu trotineta. Intr-o pauza, cea mica și-a sprijinit trotineta de un copac, in spatele mașinii…

- Mai multe surse - printre care Bloomberg, Wall Street Journal, Morgan Stanley si KGI Securities - au transmis ca Apple va prezenta in septembrie un smartphone la un pret cat de cat decent. Business Insider sustine ca ar putea costa intre 550 si 650 de dolari. Iata cele mai importante zvonuri despre…

- Mama copilului batut de romi in Calafat a depus plangere la Poliție, dupa ce fiul ei a pus la zis și snopit in bataie de un grup de romi. Parinții baiețelului de 12 ani vor ca agresorii sa fie pedepsiți. Mario, un baiat de doar 12 ani, a fost luat cu forța de pe strada de un grup de romi care i-a luat…

- Fetitei de 3 ani disparuta de acasa in a doua zi de Paste, a fost gasita de politisti. Din pacate, copila nu mai era in viata. Ea s-a inecat in raul Arges. Fetita in varsta de 3 ani, care a disparut la data de 9 aprilie, din Oltenița, județul Calarași, a fost gasita inecata in raul Argeș la o distanța…

- Ar putea suna deplasat, insa drama celor doi copii a unit doua familii. Incercati de soarta si la limita puterilor, parintii au luat controversata decizie, greu de inteles pentru ceilalti.

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.