Stiri pe aceeasi tema

- Straniul incident s-a petrecut vineri dupa-amiaza, 8 septembrie 2023, in prima Gradina Zoologica deschisa in Romania, cea de la Sibiu. Fetița a ajuns de la spitalul de pediatrie cu mușcatura la o mana.

- O fetița de 8 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a fost mușcata de un lup de la Gradina Zoologica din Sibiu. Fetița a fost mușcata de lup dupa ce a bagat mana prin gardul de protecție, noteaza antena3.ro. Un echipaj SMURD a intervenit de urgența la fața locului pentru a-i acorda ingrijiri…

- Un echipaj SMURD a intervenit, vineri, dupa ce o fetita de 8 ani a fost muscata de un lup la Gradina Zoologica Sibiu. Potrivit sursei citate, fata a bagat mana prin gardul de protecție și a fost mușcata de palma, noteaza News.ro și publicația locala Turnul Sfatului.„Un echipaj SMURD a intervenit de…

- Un sondaj din 2021 indica faptul ca romanii aleg securitatea (economica, de orice natura ar fi ea) in detrimentul libertații. Fara predictibilitate economica, oamenii nu mai pariaza pe libertate. Iar adevarul e ca Romania, cu toate realizarile noastre indiscutabile, e mai inegala decat Republica Moldova,…

- CARAȘ-SEVERIN – Copilul a fost preluat de elicopterul SMURD de pe stadionul din Baile Herculane și adus la spitalul din Caransebeș! Prin apel la 112 a fost anunțat faptul ca in zona Cheile Corcoaia-Cerna sat, un copil de 3 ani a fost mușcat de vipera. Este vorba de o fetița care a fost dusa cu autoturismul…

- Cazul unei fetițe de 5 ani, care nu ar fi primit atenția cuvenita din partea personalului medical de la spitalul din Gherla a starnit nemulțumirea parinților, care locuiesc la Sanmartin. Totul s-a intamplat la miezul nopții de sambata spre duminica. „Fetița noastra a fost mușcata de un caine. Ne-am…

- O fetița de șase ani a fost mușcata de un caine in timp ce se afla cu parinții la niște prieteni. Fetița a fost dusa la spital pentru ingrijiri.„In seara zilei de 21 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112…

- O fetița de 6 ani a fost mușcata de fața și de corp de un caine, miercuri seara, in Pitești. Se pare ca cea mica se afla cu parinții in vizita la nași, iar unul dintre cainii acestora, un ciobanesc german, a atacat-o. Familia are doi caini care nu erau agresivi și nimeni nu știe […]