O fetiță a fost mușcată de față de un Husky. Proprietara câinelui a murit de spaimă când a văzut copilul plin de sânge Intamplarea tragica a avut loc in localitatea Tauti din judetul Alba, luni dupa amiaza. Copila venise in vizita cu bunica ei la o vecina, iar cand au intrat in curte, cainele din rasa Husky, cunoscuta ca o rasa blanda, s-a napustit asupra copilei și a mușcat-o de fața. Proprietara, alertata de țipete a venit in […] The post O fetița a fost mușcata de fața de un Husky. Proprietara cainelui a murit de spaima cand a vazut copilul plin de sange appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 12 ani a fost mușcata de un Husky in timp ce se afla in curtea unei vecine. Ranita la fata, copila a inceput sa tipe de durere, iar proprietara cainelui a suferit un soc si a cazut la pamant. Echipajul ambulanței, sosit de urgenta, a resuscitat-o pe femeie zeci de minute, insa fara rezultat.…

- Fetita de 12 ani din Alba muscata de fata, de un caine. Proprietara acestuia a facut infarct si a murit Incident șocant in județul nostru. O fetita de 12 ani, din județul Alba, a fost mușcata de un Husky in timp ce se afla in curtea unei vecine. Ranita la fata, copila a inceput sa tipe de durere, iar…

- Incident șocant in județul Alba. O fetița de 11 ani care se afla la rude in satul Tauți a fost mușcata de un caine Husky. Proprietara animalului a decedat la scurt timp dupa incident, din cauza șocului. Totul s-a petrecut vineri, cand fetița se afla in vizita la vecina unei cunoștințe din localitate.…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. DSP Gorj a confirmat, vineri dimineața, ca barbatul a fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul AVZB2856…

- Barbatul s-a vaccinat luni dimineața și imediat dupa imunizare a mers la birou, unde i s-a facut rau. Era fratele unui foarte cunoscut medic din Targu Jiu și toți cunoscuții spun ca nu au auzit sa se planga de vreo afecțiune cardiaca sau de alta natura. Gorjanul lucra la serviciul de Gospodarire a…

- Barbatul s-a vaccinat luni dimineața și imediat dupa imunizare a mers la birou, unde i s-a facut rau. Era fratele unui foarte cunoscut medic din Targu Jiu și toți cunoscuții spun ca nu au auzit sa se planga de vreo afecțiune cardiaca sau de alta natura. Gorjanul lucra la serviciul de Gospodarire a Apelor,…

- O femeie din Constanța a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia, in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu puternic. Pompierii erau la fața locului, insa nu aveau in dotare mașina cu scara sau o saltea pentru a evacua persoane de la inalțime. Din imaginile de la fața locului, se observa…

- Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii…