- O fetița de doar 5 ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, dupa ce s-a urcat pe bradul de Craciun și a deschis geamul.„La data de 16 decembrie 2023, Poliția Capitalei - Secția 12 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, o minora, in varsta de 5…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- O femeie a incercat sa se sinucida și s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc din zona Unirii. Ea ar fi cazut peste o alta femeie, in varsta de 60 de ani, care trecea pe strada.Cele doua au fost duse de urgența la spital insa, in noaptea de miercuri spre joi, femeia in varsta de 60 de ani a murit. „La…

- Incidentul a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Unirii din Bucuresti, dupa ce o femeie de 43 de ani, contabila la o firma care functioneaza la etajul 5 al unui bloc, a sarit de la inalțime, informeaza News.ro.In cadere, aceasta a lovit o alta femeie care se deplasa in zona, ambele fiind ranite, insa…

- Un barbat de 42 de ani, cunoscut medic estetician din București, unde are și o clinica de profil, a fost retinut de politisti, fiind suspectat ca ar fi furat aproximativ 35.000 de euro din locuinta unei femei din Sectorul 1. Pagubita este fosta iubita a barbatului, tot medic și ea, la Spitalul Elias.…