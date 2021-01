Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o exploatatie comerciala cu aproximativ 30.000 de porci din localitatea Golesti, a informat Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. "In data de 2.01.2021, a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba solicita crescatorilor de porci sa respecte cu strictețe masurile de prevenire a raspandirii imbolnavirilor cu pesta porcina africana (PPA), deoarece exista risc crescut de propagare a virusului, in anumite zone din județ, in…

- Romania inregistreaza 409 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Romania intregistreaza in prezent peste 400 de focare active de pesta porcina africana in 32 de judete, din care 10 in exploatatii comerciale – potrivit datelor anuntate de Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Numarul focarelor active este in scadere, fata de raportarea…

- La Arad se fac anchete, dupa ce autoritațile au constatat ca mulți oameni vand online porci sub acoperirea unor anunțuri false pentru a evita interdicțiile instituite pentru zonele cu focare de pesta porcina africana.

- Este razboi in interiorul PSD, declanșat dupa deciziile drastice luate de conducerea partidului, in urma rezultatelor la alegerile locale, fața de lideri marcanți din teritoriu care au pierdut acest scrutin. Organizația condusa de Marian Oprișan a pornit revoluția declanșand un conflict cu Marcel Ciolacu.…

- Eveniment ANSVSA: Doua noi focare de pesta porcina africana confirmate in județ, in ultima saptamana 12/10/2020 10:38 Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat și mistreții,…

- O ședința tensionata a avut loc, luni, la PSD. Unii sefi de Consilii Judetene au fost demisi, iar altii au demisionat, dupa scorul inregistrat la alegerile locale, relateaza Antena 3. Surse citate de Antena 3 au precizat ca Marian Oprișan a anuntat ca nu va demisiona din functia de presedinte al PSD…