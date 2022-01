Stiri pe aceeasi tema

- Mary Trump, nepoata fostului președinte american Donald Trump și autoarea unui best-seller despre familia Trump, ar fi platit 7 milioane de dolari pentru un o achiziție de lux. Achiziția este una la care puțini indraznesc sa viseze, insa Mary Trump nu a stat prea mult pe ganduri și a scos din buzunar…

- Zeci de prezentari in UPU in noaptea de Revelion, la Iasi, majoritatea cazurilor prezentand traumatisme sau come provocate de consumul excesiv de alcool. Un prim caz a fost al unui barbat de 26 de ani din din Valea Adanca care ajuns la Spitalul Clinic de urgenta Sfantul Spiridon cu arsura povocata de…

- Frații Dedeman, in august anul curent, demarau achiziția uneia din cele mai vechi cladiri din centrul Bucureștiului. Suma pentru care proprietarul cladirii „Dacia One”, Atenor, cazuse de acord sa o vanda era de 50 de milioane de euro. La final de an, conform surselor, achiziția a fost definitivata.…

- In lunile de pandemie, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov a functionat in permanenta la capacitate maxima, fiind prima optiune pentru pacientii a caror stare de sanatate le impunea internarea. In lupta cu boala, medicii au fost nevoiti sa se adapteze zi de zi provocarilor aduse de noul coronavirus,…

- “Pandemia a oferit romanilor posibilitatea de a redescoperi destinatiile frumoase din tara noastra si, in ciuda perioadei descurajatoare pentru investitii, antreprenorii au continuat proiectele planificate dinaintea declansarii situatiei pandemice. Unul dintre proiectele hoteliere initiate in urma cu…

- Dupa ce și-a refacut stocul de piatra decorativa, RAADPFL Craiova se aprovizioneza acum și cu piatra sparta din roca de munte. Regia din cadrul primariei vrea sa incheie un nou acord cadru, de data asta pentru furnizarea de piatra sparta. Mai exact, este vorba de sortul pe care il folosește la lucrarile…

- „La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat un proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii. Este vorba despre o suma de 332,5 milioane de lei”, a declarat Cseke Attila, intr-o…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu suma de 332, 5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Romaniei. „Sumele alocate astazi vor fi utilizate, in principal, pentru asigurarea continuitații programelor naționale…