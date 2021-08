Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nipone au activat sambata alerta maxima in mai multe municipii din sud-vestul tarii, dupa ce Agentia Meteorologica din Japonia (JMA) a avertizat cu privire la ploi torentiale care au inceput deja sa cada asupra regiunii, relateaza EFE. A fost activata alerta de nivel 5 - cea mai…

- Guvernul japonez a confirmat, joi, intentia sa de a institui o noua stare de urgenta sanitara pe durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care urmeaza sa se deschida peste doua saptamani, informeaza AFP, potrivit news.ro. De asemenea, probele olimpice s-ar putea desfasura fara spectatori.…

- Cinci țari asiatice pun in pericol ambițiile climatice globale, investind in 80% din noile centrale pe carbune planificate pentru a fi construite in lume, potrivit unui raport citat de The Guardian. China, India, Indonezia, Japonia și Vietnam intenționeaza sa construiasca peste 600 de centrale electrice…

- Liderul de la Phenian pare mult mai slab, in ultima sa apariție publica dupa o luna, iar observatorii sud-coreeni se intreaba daca acesta este bolnav sau a decis in mod conștient sa piarda din greutate, in condițiile in care restul cetațenilor din țara se confrunta in prezent cu o grava criza alimentara,…

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7 ar putea sprijini inființarea unei cote a impozitului pe profit la nivel global, in cadrul discuțiilor care vor avea loc la Londra, vineri, relateaza The Guardian. Din grupul G7 fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia.

- Cotidianul japonez Asahi, partener oficial al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a cerut miercuri anularea evenimentului, pe care l-a descris drept "o amenintare pentru sanatate", in conditiile in care Japonia se confrunta in prezent cu un al patrulea val de infectari cu coronavirus, informeaza AFP,…

- Un conductor din Japonia risca sa fie sanctionat disciplinar dupa ce a trebuit sa paraseasca cabina pentru a merge la toaleta in timp ce trenul rula cu 150 de kilometri pe ora. El a lasat comanda pe mana unui coleg ce nu avea permis de conducere, relateaza BBC.

- Un barbat din California de Sud a fost arestat dupa ce autoritațile federale au declarat ca a obținut in mod fraudulos milioane de dolari ajutor pentru coronavirus. Barbatul și-a cumparat mașini de lux, a fost in vacanțe fastuoase și și-a acoperit cheltuielile personale. Mustafa Qadiri, de 38 de ani,…