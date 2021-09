O femeie vindea online rezultate negative de COVID pentru UNTOLD

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Gorj au fost inregistrate inca 20 de cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 135 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;9410 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 8906 persoane vindecate, externate…

- Zeci de romani intorși din vacanța marți seara, prin Vama Giurgiu, au reclamat ca sunt nevoiți sa aștepte cu orele la cozi pentru a completa formulare de carantinare, deoarece DSP nu accepta documentele pe care ei le-au descarcat de pe site și le-au completat in prealabil. Formularele descarcate de…

- O femeie din Chicago susține ca un judecator a decazut-o din drepturile parentale dupa ce a aflat ca nu este vaccinata impotriva COVID-19. Rebecca Firlit și fostul ei soț au aparut in fața Curții pe Zoom pentru a discuta despre pensia alimentara a fiului lor de 11 ani. Cei doi sunt divorțați de 7 ani…

- Inca cinci cazuri de coronavirus au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 61 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 9.306 persoane confirmate cu COVID-19, din care 8.820 de persoane vindecate,…

- Femeia de 27 de ani a fost transportata de urgența, marți seara, la Spitalul Universitar dupa ce a intrat intrat in șoc anafilactic la scurt timp dupa ce i-a fost administrata prima doza a vaccinului impotriva Covid-19. Femeie a ajuns conștienta la spital,potrivit gandul.ro. Medicii ii vor face mai…

- Mai multi medici atrag atentia cu privire la testele antigen facute acasa. Persoanele care le cumpara si se testeaza singure, pot fi infectate chiar daca rezultatul e negativ. Abia cand starea lor se inrautateste sunt confirmati pozitiv prin testele PCR. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli…

- Mașina de Poliție se deplasa pe Bulevardul Unirii cu semnalele acustice in funcțiune, cand un autoturism condus de o femeie a intrat violent in autospeciala de Poliție. In urma impactului, autospeciala s-a rasturnat. Cele doua persoane aflate pe bancheta din spate și care se aflau in custodia Poliției…

- Cercetatorii de la spitalul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis din Aalst, Belgia, au raportat cazul fara precedent al unei femei de 90 de ani, care a murit in martie, din cauza Covid-19, dupa ce a fost infectata simultan cu doua variante diferite, Alpha britanica si Beta sud-africana. “Acesta este unul dintre…