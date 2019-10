Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 49 de ani din Barlad, judetul Vaslui, a murit la spital, dupa ce a mancat ciuperci culese de ea din padure. Deși ceilalți membri ai familiei au avertizat-o sa nu o faca, aceasta nu i-a luat in seama. La scurt timp i s-a facut rau și a ajuns de urgența la spital. La scurt timp dupa…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in localitatea Lumina, dupa ce o femeie ar fi fost atacata de porc. Echipa de interventie deplasata la fata locului a constatat ca femeia respectiva era decedata. Astfel, s-a stabilit…

- O femeie din Australia a ajuns la spital dupa ce a inghițit un ac aflat intr-o capșuna - un nou incident bizar petrecut in aceasta țara, dupa scandalul de anul trecut in care au fost descoperite sute capșuni cu ace infipte in ele, informeaza Agerpres.

- Un adolescent din Marea Britanie a avut parte de un sfarșit tragic dupa ce a mancat un sandviș cu pui la un restaurant din Londra. Baiatul sarbatorea marjoratul impreuna cu prietneii lui. Tanarul a suferit o ...

- Dietele vegana si vegetariana sunt asociate unui risc redus de boli cardiovasculare, însa ar putea creste posibilitatea declansarii unui accident vascular cerebral, conform unui studiu efectuat în Marea Britanie pe parcursul a 18 ani si publicat recent, citat de Press Association.…

- O femeie adepta a regimului vegetarian și-a dat vecinii in judecata din cauza mirosului de carne care o invadeaza de fiecare data cand aceștia fac gratar in curte. Australianca Cilla Carden, din orașul Girrawheen, a depus plangere impotriva vecinilor ei care o deranjeaza cu mirosul de carne. Femeia…