- Un avion al companiei germane Lufthansa care zbura din Germania spre Statele Unite s-a confruntat cu o alerta de incendiu deasupra Oceanului Atlantic si a revenit in siguranta la Munchen, afirma surse citate de publicatia Bild, potrivit MEDIAFAX.Avionul, de tip Airbus A380, efectua Cursa LH460…

- Patru cetațeni chinezi banuiți ca sunt infectați cu un coronavirus periculos sunt tratați la spitalele din Scoția. Pacienții, sosiți din orașul Wuhan, prezinta probleme respiratorii și au fost internați in unitațile medicale din Edinburgh și Glasgow, potrivit site-ului publicației Scottish Sun.Șeful…

- Guvernul ucrainean nu exclude deocamdata posibilitatea ca Iranul sa fi doborat avionul cu 176 de oameni in mod intenționat, scrie Kyiv Post.Experții ucraineni se afla inca in Iran pentru a investiga doborarea avionului cu 176 de oameni la bord de catre forțele iraniene.Principala intrebare care trebuie…

- Guvernul britanic poate colabora cu compania chineza Huawei pentru realizarea de rețele 5G fara sa-și compromita legaturile cu serviciile de informații americane, a estimat luni șeful serviciului britanic de informații MI5, Andrew Parker, relateaza AFP. Aceste afirmații ar putea alimenta speculațiile…

- Dovezile publicate in mass-media confirma faptul ca cel puțin o mie de mercenari integrați in organizații teroriste din Siria se afla acum in Libia, intr-un transfer logistic și financiar susținut de Turcia cu aprobarea Statelor Unite. Publicatii, cum ar fi Al Watan, agenția naționala siriana de presa…

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press.Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni aceasta…

- Sanctiunile americane impotriva companiilor asociate cu constructia gazoductului rusesc Nord Stream 2, promulgate vineri de Donald Trump, impiedica alte tari "sa-si dezvolte economia", a denuntat sambata, alaturi de UE si Germania, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, informeaza France Presse,…

- Guvernul turc a trimis Parlamentului de la Ankara acordul militar bilateral incheiat la sfarsitul lunii noiembrie cu Guvernul de la Tripoli si asteapta un vot favorabil pentru acest act care deschide calea unei interventii militare in Libia.