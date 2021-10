O femeie susține că a slăbit 19 kilograme după ce a mâncat cenușa soțului ei răposat O femeie din SUA a marturisit ca a mancat cenușa soțului ei mort și spune ca a ajutat-o sa piarda aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun. Casie, in varsta de 26 de ani, din Tennessee, și-a pierdut soțul, Sean, la doar doi ani și jumatate dupa ce l-a cunoscut. Cei doi se casatorisera la doar zece luni dupa ce s-au intalnit, in 2009 si eraud e nedespartit. Din nefericire Sean a murit brusc, in urma unui atac sever de astm, tragedie care a lasat-o pe Cassie cu inima zdrobita: „Lumea mea s-a oprit in loc” Initial, femeia si-a gasit alinarea purtand cu ea, oriunde mergea, cenusa raposatului ei sot.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din SUA a marturisit ca a mancat cenușa soțului ei mort și spune ca a ajutat-o sa piarda aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun. Casie, in varsta de 26 de ani, din Tennessee, și-a pierdut soțul, Sean, la doar doi ani și jumatate dupa ce l-a cunoscut. Cei doi se casatorisera la doar zece luni…

- In 2018, Bianca Rus, in varsta de 33 de ani a suferit o operație de micșorare a stomacului. Bruneta a slabit 70 de kilograme, insa acest lucru a costat-o scump, pentru ca in prezent, aceasta are probleme de sanatate. Bianca Rus cheama saptamanal asistenta acasa s-o hraneasca prin perufzii. Bianca Rus…

- O femeie din Argentina risca sa fie acuzata de omor prin imprudența dupa ce și-a lovit iubitul in cap cu telefonul in repetate randuri. Roxana Adelina Lopez, in varsta de 22 de ani, ar fi aruncat dispozitivul catre Luis Guantay, in varsta de 23 de ani, pentru a se apara dupa ce acesta a lovit-o in fața.…

- O femeie de 160 de kilograme a nascut, cu bine, un copil la maternitatea din Sfantu Gheorghe. Micutul are aproximativ 5 kilograme si 59 de centimetri si, in ciuda faptului ca mama sufera, printre altele, de diabet zaharat, bebelusul este sanatos si a putut pleca acasa alaturi de mama sa. Nasterea…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL) susține ca nu toți reprezentanții USR-PLUS, ce ocupa funcții administrative, sunt de acord sa le paraseasca. Un exemplu in acest sens este chiar șeful Cancelariei primului ministru, Sergiu Hossu. „Mai mulți demnitari ai USR, fie ca vorbim de secretari…

- Toți am zis ca intram la dieta de luni. Și cand vine acea zi de luni, o amanam pentru cealalta zi de luni și tot așa. Se pare ca Adele a decis ca este momentul sa faca o schimbare și acum arata intr-un mare fel! Adele este cantareața și compozitoare britanica. Are 3 albume lansate... View Article

- Andreea Esca (48 ani) arata mai bine ca oricand. Vedeta Stirilor ProTV a tinut vara asta o dieta care a ajutat-o sa scape de 6 kilograme. Andreea Esca a povestit pentru Click! cum a reusit Esca sa ajunga la 58 de kilograme si sa se simta mai bine in pielea ei.