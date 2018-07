Stiri pe aceeasi tema

- Sute și mii de oameni au ieșit in miezul nopții, la Gherla, la Cluj și in toata Romania, intr-o euforie generala, dupa ce Romania a invins Anglia. Se intampla acum 20 de ani, pe 22 iunie 1998, la Campionatul Mondial din Franța. Romania inca avea un cuvant serios de spus in fotbal. Era in grupa …

- Nava St Elias, sub pavilion panamez, la bordul careia se aflau 22 de romani, echipaj compus din comandant, marinari si 8 ofiteria fost sechestrata in portul Lorient din Franta, in data de 2 iulie, iar autoritatile care au facut controalele la bord, au avut un soc atunci cand au descoperit cum traiau…

- Ionel Ganea a vorbit despre situația din Liga 1 și i-a jingit dur pe Edi Iordanescu, antrenorul lui CFR Cluj, și pe Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB. "Omul (n.r. Edi Iordanescu )nu e foarte hotarat. Ba zice ca vrea sa plece in strainatate, ba ca ramane in tara. Apoi din nou spune ca nu mai…

- Carrefour, cunoscut in Romania pentru lanțurile sale de hipermarketuri, s-a asociat cu gigantul american de internet Google, pentru a-si dezvolta vanzarile online in Franța, unde comercianții concurenți lanseaza la randul lor ofensive in domeniul comertului electronic, transmite Reuters, citata de News.ro.

- Un incendiu a cuprins, vineri, 1 iunie 2018, in jurul orei 17.30, acoperișul unui bloc cu trei etaje, aflat in orașul Teiuș. Oamenii care locuiesc in imobil au ieșit in graba și au anunțat serviciul 112. La fața locului au intervenit reprezentanți ai Detașamentului de Pompieri Aiud, in cooperare cu…

- Ansamblul Mara al Centrului Cultural Sighetu Marmației a caștigat MARELE TROFEU al Festivalului "Dragu-mi-i cantu' și jocu' " de la Tașnad, iar Crina Daiana Chira (cea mai tinara solista a ansamblului a ocupat locul III). Ansamblul implinește anul acesta 50 de ani de activitate. Meritul incontestabil…

- Donald Trump a starnit indignarea opiniei publice din Franta dupa ce a sugerat ca atacurile din 2015 asupra Parisului ar fi putut fi oprite daca oamenii ar fi avut arme. El a imitat teroristii care chemau si impuscau pe rand victimele, spunand „Boom! Treci aici!” si a folosit mana pentru a…