- BULETIN INFORMATIV privind evenimente si activitati din data de 23 aprilie(...)Accident de circulatieLa data de 23 aprilie a.c., a fost sesizata producerea unui accident de circulatie pe drumul national 2 E85, in localitatea Costesti. Din primele verificari efectuate de echipa de cercetare…

- Un grav accident rutier avut loc luni la pranz, pe DN2 E85, in Costesti. Potrivit Politiei, evenimentul s-a produs ca urmare a faptului ca nu a fost pastrata distanta in mers de catre soferul unui autoturism, care a lovit in spate o autoutilitara ce efectua un viraj.

- O șoferița de 34 de ani, din Argeș, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un gard pe DN7, in localitatea Tartașești, din Dambovița, anunța reprezentanții Poliției. Pe bancheta din spate a mașinii se afla un copil minor care a suferit rani…

- Echipele de salvamontisti au plecat pentru recuperarea a doi turisti care au ramas blocati pe un traseu inchis pe timpul iernii, aflat pe Valea Vanturis din Muntii Bucegi. "Doua echipe au plecat in aceasta actiune. Sunt doua persoane pe care trebuie sa le recuperam de pe Valea Vanturis. Nu…

- Salvamontisti din Sinaia intervin, vineri, pentru salvarea a doua persoane care au ramas blocate pe un traseu inchis de pe Valea Vanturis din muntii Bucegi. In zona este pericol de producere a avalanselor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa, in judetul Caras- Severin. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Potrivit reprezentantilor…

- Printre ei s-a regasit un varstnic de 83 de ani din Podu Iloaiei care a cazut din picioare si care a suferit multiple fracturi costale. Pentru tratamentul lor, barbatul a fost transferat dupa evaluare din UPU la Spitalul de Pneumoftiziologie, in sectia clinica de chirurgie toracica. Cea de-a doua pacienta,…