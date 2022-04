Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 aprilie a.c., in jurul orei 18.40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat prin numarul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 764, in localitatea Budureasa, eveniment in care au fost implicate patru persoane din care…

- Trei persoane au murit si patru au fost ranite intr-un cumplit accident rutier care a avut loc vineri, 15 aprilie, pe autostrada A1, sensul Lugoj-Deva, in zona localitatii Margina, din judetul Timis.

- Traficul rutier pe DN 7 este blocat pe ambele sensuri de mers, miercuri seara, in dreptul localitatii Caineni, in urma unui accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea.Din datele politistilor, se pare ca ar fi vorba despre…

- Accident deosebit de grav in Radauți, Suceava. In urma impactului, o persoana a murit, iar alte doua au avut nevoie de intervenția medicilor. Primele informații arata ca doua autoturisme s-au lovit puternic. Una dintre mașini, cu volan pe partea drepata, a fost rupta in doua. Cei aflați la bordul vehicului…

- Un accident rutier s-a produs, vineri dimineața, intre Gilau și Florești. Doua persoane au suferit leziuni și traumatisme. Ele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Cluj-Napoca. Potrivit anchetatorilor, șoferul autoturismului nu a adaptat viteza…

- In dimineața zilei de 20 februarie a.c., in jurul orei 7,10, un barbat de 44 de ani, din județul Bihor, a condus un autoturism cu șapte locuri pe D.N. 79, dinspre Oradea spre Arad, iar la intersecția cu D.J. 792/C, a acroșat cu roțile din partea stanga bordura sensului giratoriu, rasturnandu-se in afara…

- Un grav accident de circulație a avut loc in cursul zilei de astazi, in județul Ialomița. Din pacate, trei persoane și-au pierdut viața. Tragedia a avut loc in jurul orei 13:30, intre localitațile Cazanești și Sarațeni. Trei persoane moarte in urma unui accident violent La fața locului s-au deplasat…

- Un barbat a murit intr-un tragic accident rutier, iar un tanar a avut nevoie de intervenția medicilor. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, intre localitațile Jitaru și Valea Mare, Olt. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare…