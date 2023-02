Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost atacati de o haita de caini fara stapan in localitatea Vanatori, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul 112 cu privire la faptul ca pe un teren…

- O femeie de 57 de ani și un barbat de 45 de ani sunt in stare grava, la Spital, dupa ce au fost mușcați de caini fara stapan, in timp ce culegeau ciuperci in localitatea Vanatori, județul Galați.

- La data de 26 februarie 2023, in jurul orei 17:50, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului National Apel Unic de Urgenta 112, cu privire la faptul ca pe un teren viran, din comuna Vanatori, judetul Galati, o femeie a fost atacata de o haita de caini fara stapan, care au…

- Alcoolul la volan face noi victime. Un tanar de 23 de ani a murit, iar un barbat de 49 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce motocultorul in care se aflau a fost lovit in plin de o masina la volanul careia se afla un barbat in stare de ebrietate.

- Un barbat care a lovit cu masina un pieton a fugit de la locul accidentului si apoi a dus autoturismul la fier vechi ca sa-si ascunda urmele. Victima sa este in spital, in stare grava, informeaza Observatornews. Soferul este din Galati, are 23 de ani si a fost identificat miercuri de politisti. Tot…

- Un barbat de 68 de ani din Curtisoara, judetul Olt, a ajuns la spital dupa ce a fost muscat de mai multi caini, in timp ce se afla in curtea locuintei sale. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a intamplat incidentul.Politia Judeteana Olt a anuntat, sambata seara, ca a fost sesizata…

- Un barbat de 68 de ani din Curtisoara, judetul Olt, a ajuns la spital dupa ce a fost muscat de mai multi caini, in timp ce se afla in curtea locuintei sale. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a intamplat incidentul.Politia Judeteana Olt a anuntat, sambata seara, ca a fost sesizata…

- O femeie in varsta de 64 de ani a suferit combustii, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu benzina. Cazul a avut loc in dimineața zilei de 14 decembrie, intr-o locuința din satul Ignaței, raionul Rezina. Victima a fost transportata la spital in stare grava.