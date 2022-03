Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 88 de ani și-a pierdut viața, in urma unui incendiu, in propria locuința. Tragedia s-a produs in dimineața zilei de miercuri, intr-o casa de locuit din satul Caracusenii Vechi, raionul Briceni.Pompierii au fost alertați in jurul orei 07:14.

- Duminica, 6 martie, la ora 11.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați despre faptul ca in zona alpina Puzdrele din Borșa a fost gasita o persoana decedata. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa care a identificat cadavrul unui barbat de 48 de ani din Botoșani, fiind gasit de fratele acestuia…

- Tragedie in Targu Neamț, acolo unde un barbat, in varsta de 70 de ani, a decedat. Casa lui a fost cuprinsa in intregime de flacari, iar acesta nu s-a mai putut salva. Tragedia a avut loc in cursul zilei de luni. Alte trei persoane au reușit sa se salveze In casa cuprinsa de flacari se […] The post Sfarșit…

- Un barbat de 50 de ani din județul Dolj a fost gasit spanzurat in propria locuința, luni, 7 februarie. O alta victima, o femeie de 49 de ani, a fost gasita fara suflare in aceași locuința. Cei doi se aflau in concubinaj. Polițiștii și procurorii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte…

- „Accident feroviar in localitatea Barcea - autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci”, precizeaza ISU Galati.Potrivit sursei citate, din autoturism a fost extras un barbat de 45 de ani, declarat decedat de echipajul SAJ.Din fericire, nu s-au inregistrat…

- Tragedia s-a petrecut pe Aleea Livezi din Cartierul ”Romanești” din Craiova.Alarma a fost data de fiica femeii, in varsta de 64 de ani, care a precizat ca este posibil ca cei doi sa fie morți.Decesul a fost constatat la fața locului unde s-au deplasat politistii precum si un echipaj din cadrul ISU Dolj,…

- Sfarsit tragic pentru o femeie de 71 de ani din satul Nimereuca, raionul Soroca. Batrana a murit la spital, unde a fost internata dupa ce ar fi cazut pe scarile beciului din curte si s-a lovit la cap.

- Beție cu sfarșit tragic la Edineț. Un barbat de 66 de ani a murit dupa ce a vrut sa aprinda focul in soba. Tragedia s-a produs ieri. Potrivit poliției, in seara nenorocirii, victima consuma bauturi alcoolice cu un barbat de 34 de ani.