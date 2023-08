O femeie și o fetiță în vârstă de 2 ani, lovite de o mașină Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din localitatea hunedoreana Vulcan. O femeie in varsta de 50 de ani și o fetița in varsta de 2 ani au fost ranite ușor. „La data de 17 august 2023, in jurul orei 12:30, o femeie in varsta de 73 de ani, din municipiul Vulcan, care […] Articolul O femeie și o fetița in varsta de 2 ani, lovite de o mașina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc la UTA, unde o femeie a ajuns sub roțile tramvaiului. Femeia in varsta de 53 de ani a incercat sa coboare caruciorul in care se afla fetița ei in varsta de 12 ani, cu un handicap sever. Vatmanul ar fi inchis ușile, prinzand caruciorul intre uși. Femeia, disperata a strigat […]…

- O femeie in varsta de 36 de ani din Austria și-a ucis copiii, iar apoi a incercat sa se sinucida, scrie presa austriaca. Incidentul a avut loc in Absdorf, districtul Tulln. Femeia și-a ucis cele doua fiice, in varsta de 7 ani, respectiv 7 luni, apoi l-a sunat pe tatal copiilor, i-a spus despre crime…

- Accident tragic intr-o familie, unde o femeie de 43 de ani și-a calcat cu mașina, fara voie, propria fiica, in varsta de numai 7 ani. Fetița a ajuns marți seara cu elicopterul la un spital din București, in stare grava. Nenorocirea s-a petrecut marți dupa-amiaza, in comuna Darmanești, Argeș, atunci…

- Un accident rutier s-a petrecut azi-dimineața, in jurul orei 07:40, in localitatea Valcele, spre Martinești. Din primele informații, in accident a fost implicat un singur autoturism, ieșit in afara parții carosabile. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, care au indepartat…

- Un accident rutier a avut loc duminica in localitatea Cațcau, in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Cațcau. „La intervenție au luat parte o autospeciala cu modul de…

- O femeie din Galați a murit, in urma cu puțin timp, dupa ce mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta era mama unei fetițe de 14 ani, care se afla in aceeași mașina cu ea in momentul tragediei.

- O tanara in varsta de 31 de ani, care conducea un Mercedes pe drumul județean din Verești, a dat cu mașina peste o femeie in varsta de 45 de ani și o fetița in varsta de 7 ani, ambele angajate in traversare pe trecerea de pietoni. Dupa impact, șoferița nu a oprit și s-a dus cu mașina acasa, unde a ...

- Un accident mortal a avut loc in dreptul stației de metrou Laminorului din Capitala. Victima este o femeie in varsta. Din primele informații, victima este o femeie in varsta care ar fi traversat strada in fuga pe culoarea roșie a semaforului. O femeie in varsta a fost izbita in plin de o mașina Martora…