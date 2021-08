Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 77 de ani și o fetița de 11 ani au fost lovite mortal, marți seara, de o mașina, in județul Dolj. Autoturismul a intrat in ele cand erau așezate pe un cap de pod din fața casei. Conform Poliției Dolj, accidentul s-a produs in localitatea Valea Stanciului, scrie mediafax.ro.…

- Masina din Romania, izbita in plin de un TIR romanesc, la Ruse. Femeia din Skoda si un baiat de 15 ani au murit pe loc Accident grav de circulatie intre doua vechicule din Romania, la Ruse, in Bulgaria. O femeie de 43 de ani si un baiat de 15 ani au murit intr-un accident care a avut loc pe Bulevardul…

- O fetița in varsta de trei ani din SUA a murit dupa ce o femeia care era responsabila sa o duca pe cea mica la gradinița a uitat-o timp de șapte ore in mașina cu centura de siguranța pusa. Tragedia s-a intamplat mai precis in Miami, acolo unde tempereturile ridicate inregistreaza totdeauna recorduri.…

- In urma accidentului produs joi pe DN 6, in zona comunei Racarii de Sus, soferita si un pasager din masina de politie au ajuns la spital, informeaza IPJ Dolj."Politistii au stabilit ca o autospeciala de politie, condusa de o femeie de 36 de ani, din Strehaia, judetul Mehedinti, pe raza localitatii Racarii…

- O fetița de 12 ani, din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o moarte cumplita. Micuța a fost luata de viitura in timp ce incerca sa iasa din mașina in care se afla impreuna cu rudele sale, informeaza The Sun. Autoturismul in care se afla familia Carter a fost luat de viitura, sambata […] Source

- O autoutilitara de poliție a fost avariata, azi-dimineața, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de o femeie de 50 de ani. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 7.30, la Dumbrava, langa Bacau. Conform IPJ, autoturismul condus de femeie mergea pe banda de langa axul drumului, unde staționa și…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca – Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Autoturismul era condus de un barbat de 29 de ani. In interior se aflau alți trei pasageri, o femeie de 30 de ani și doi minori de circa 6, respectiv 10 ani. Persoanele din autoturism…

- O femeie a murit, iar fiicele acesteia, gemene, au fost ranite, dupa ce mașina a intrat joi dupa-masa intr-un cap de pod, la Branești. Potrivit IPJ Gorj, o femeie de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Branesti din direcția municipiului Targu Jiu catre orașul…