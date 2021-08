Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Romania! O fetița, in varsta de 11 ani, a pierit alaturi de bunica ei, in varsta de 77 ani, in urma unui accident provocat de o șoferița incepatoare. Cele doua au decedat la fața locului in momentul in care s-a produs impactul. Accident tragic in Dolj. O fetița și bunica ei au pierit […]…

