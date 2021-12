Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost…

- O femeie de 46 de ani din Valcea si fiul acesteia, in varsta de 17 ani, au fost transportati la Unitatea de Primire a Urgentelor Sibiu, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in afara localitatii Boita. Traficul este restrictionat. Accidentul s-a produs pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu,…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita, vineri dimineata, in urma unui accident produs pe DN 2, in afara localitatii Vadu Moldovei, intre Falticeni si Roman. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune…

- Un barbat a murit prin decapitare, vineri seara, intr-un accident rutier produs din cauza unei șicanari in trafic, pe Drumul European 70, in județul Teleorman. In accident au fost implicate doua TIR-uri și o autoutilitara. Surse din poliție au precizat ca accidentul s-a produs dupa ce unul dintre cei…

- Un accident in care au fos implicate doua autotrenuri a avut loc, joi dimineața, pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat spre București. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, accidentul s-a produs la km 147, pe direcția de mers catre București. In urma incidentului, traficul…

- O persoana a murit, iar trei au fost grav ranite intr-un accident produs sambata dimineata, in municipiul Slobozia, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ialomița, in accidentul produs pe DN21 au fost implicate o mașina condusa de un șofer…

- Primarul comunei Stanesti (Valcea) Ionel Michiu, a pierdut lupta cu Covid-19 in aceasta dimineața. A fost depistat pozitiv cu coronavirus pe data de 3 octombrie, insa, dupa ce a primit o rețeta de la medic s-a tratat acasa, deși era hipertensiv și bolnav de diabet. Edilul nu era vaccinat. „Barbatul…