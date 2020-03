O femeie și copilul ei de 17 ani din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, au fost internați in spital dupa ce s-au intoxicat cu mercur. Cantitatea descoperita in sangele acestora este de 10 ori mai mare fata de limita admisa. Alte 11 persoane care locuiesc in bloc cu cei doi sunt testate. Potrivit autoritaților, incidentul […] Articolul O femeie și fiul ei de 17 ani au ajuns la spital, intoxicați cu mercur a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .