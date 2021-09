O femeie și copilul ei de 3 ani, accidentați pe trotuar de un ATV. Șoferul a fugit O femeie de 31 de ani și copilul ei de 3 ani au fost accidentați sambata dupa-amiaza pe un trotuar din Arad. Aceștia au fost loviți de un ATV, al carui conducator a parasit locul accidentului și este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați sambata dupa-amiaza prin apel la 112 cu […] Articolul O femeie și copilul ei de 3 ani, accidentați pe trotuar de un ATV. Șoferul a fugit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama si copilul ei in varsta de trei ani au fost loviți pe trecerea de pietoni, sambata seara, in Arad, de un ATV scapat de sub control. Conducatorul vehiculului a fugit imediat de la locul accidentului și este acum cautat de polițiști.

- ARAD. In aceasta dupa-amiaza, pe strada Cocorilor din municipiu, a avut loc un accident de circulație in care a fost implicat un moped (ATV) scapat de sub control de catre tanarul care-l conducea. Acesta a lovit in plin o femeie și pe copilul acestuia, care se aflau la momentul respectiv pe strada.

- Șoferul care a omorat un barbat de 53 de ani din Bocsig și a fugit de la locul accidentului a fost prins. El este un tanar de 24 de ani din Șiria. Aseara, in jurul orei 22,30, un barbat din Bocsig care a traversat strada a fost surprins și accidentat mortal de un autoturism. Șoferul […] The post VEZI…

- A omorat un om cu mașina și a fugit de la fața locului. Polițiștii il cauta pe șofer. Un accident rutier mortal a avut loc aseara, la Bocsig. „Aseara, in jurul orei 22,30, un barbat de 53 de ani, din Bocsig, aflat in traversarea D.N. 79/A, a fost accidentat mortal de un autoturism care se […] The post…

- O femeie insarcinata și fetița sa de 3 ani au fost accidentate grav pe o trecere de pietoni din Arad. Victimele traversau regulamentar strada, cand au fost lovite de un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, care nu le-a acordat prioritate.

- Șoferul autoturismului Ferrari, care a lovit un polițist in Caras-Severin, a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de extradare, deoarece pe numele sau era emis de autoritatile austriece un mandat european de arestare. ”Barbatul de 42 de ani a fost retinut…

- Accident teribil in Oradea! Un tanar de 27 de ani a intrat cu masina pe un trotuar si a lovit patru persoane, printre care si doi copii. Șoferul a parasit locul accidentului, dar s-a prezentat apoi la Poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma testarii a reiesit faptul ca barbatul era sub influenta…

- Un sibian in varsta de 54 de ani, aflat sub influenta alcoolului, a accidentat o femeie si a fugit, apoi a intrat cu masina intr-un copac. Potrivit Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu, politistii au constatat ca barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de 1,13 mg/l…