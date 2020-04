O femeie și-a ucis copilul de 10 ani, tăindu-i gâtul, apoi a încercat să se sinucidă O tragedie s-a petrecut, in aceasta seara – o femeie și-a ucis baiatul in varsta de 10 ani, apoi a incercat sa se sinucida. Cel care a descoperit nenorocirea a fost tatal baiatului care a plecat spre o alta locație din Arad ca sa hraneasca cainii, iar cand s-a intors in apartamentul din cartierul Micalaca […] Articolul O femeie și-a ucis copilul de 10 ani, taindu-i gatul, apoi a incercat sa se sinucida a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

