O femeie şi-a ucis copiii şi apoi s-a sinucis, după o ceartă cu soţul ei GALERIE FOTO Politia care ancheteaza tragedia crede ca femeia si-a aruncat deliberat copiii de la ultimul etaj al garajului de masini, sinucigandu-se apoi. Politia a mai informat ca in masina femeii au fost gasite doua scaune pentru copii, cu spatarele lipite. Postul britanic de televiziune WCWB a informat, in cadrul anchetei ca sotul femeii a sunat la politie si a marturisit ca se certase cu sotia lui inainte ca tragedia sa se produca. Se pare ca femeia suferea de depresie severa si de alte afectiuni psihice pe care, se pare, ca nu le tratase la vreme. Anchetatorii au descoperit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

