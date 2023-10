O femeie și-a sunat soțul să o salveze. Fostul ei amant, un pompier, a înjunghiat-o O femeie a fost injunghiata de fostul amant, intr-o scara de bloc din Timiș, și și-a sunat soțul sa o salveze. Atacatorul, un pompier de 24 de ani, voia sa o convinga sa se intoarca la el, dar femeia l-a refuzat. Scenele șocante s-au petrecut in comuna Giroc din Timiș. Victima, o femeie de 32 de ani a fost injunghiata, chiar la intrarea in blocul unde locuia alaturi de soț. Individul ar fi așteptat-o in parcarea blocului pentru a o convinge sa se intoarca la el. Pentru ca femeia a refuzat și a vrut sa plece, tanarul a scos un cuțit și a atacat-o de mai multe ori in zona spatelui, dupa care s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

