- Pentru prima data, in fruntea Garzii civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE potrvit Agerpres Maria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga, din Andaluzia,…

- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- Fosta jucatoarea italiana de tenis, Francesca Schiavone, campioana de la Roland Garros din 2010, a anuntat ca este bine dupa ce a castigat batalia cu cancerul, relateaza Reuters. Schiavone, 39 ani, prima italianca victorioasa intr-un Grand Slam, nu a dezvaluit cu ce tip de cancer s-a confruntat, dar…

- Soțul Mariei Carneci a murit luni, 25 noiembrie, dupa o lupta lunga cu o boala necruțatoare. Acesta a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu cateva luni, insa problemele sale de sanatate nu au putut fi remediate de catre tratamentul prescris de catre medici, potrivit click.ro. Maria povestea…

- O femeie din Uganda s-a maritat cu trei barbați deodata dupa un mariaj monogam eșuat. O femeie de 36 de ani din Uganda a facut senzație in presa din țara sa dupa ce s-a maritat cu trei barbați deodata, in urma eșuarii unei relații monogame. Fiica a unui pastor creștin din comunitatea Teso, Ann Grace...…

- Roxana Dascalu a fost jurnalist Reuters timp de un deceniu, in Romania și Europa de Est, cand a scris despre dificila tranziție de la comunism spre democrație și economie de piața a țarilor din regiune. A lucrat apoi in PR, – comunicare și relații cu presa. In prezent, este colaborator la revista Reporter…

- Leo Iorga (54 ani) a murit. Artistul suferea de cancer de 8 ani, iar in ultima perioada starea sa de sanatate se agravase. Vestea decesului a fost data azi de compozitorul Adrian Ordean. „Acum 5 minute, colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna… DUMNEZEU SA-L IERTE. Va ramane in inimile…

- Andi are 18 ani și a surprins cu o maturitate emoționala și nu numai. Acesta a surprins toți jurații cu vocea sa plina de emoție și foarte coapta pentru anii sai. Nu a dus lipsa de interpretare și nici de acuratețe. Care este povestea sa? Andi, concurentul de la Vocea Romaniei care și-a cantat durerea…