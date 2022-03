Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 37 de ani din Harlau a fost prinsa de politisti dupa ce ar fi furat din locuinta unui barbat un telefon mobil. Aceasta a si fost prinsa in fapt de catre proprietarul locuintei cand incerca sa sterpeleasca telefonul. Femeia a fost retinuta pentru 24 de ore. "La data de 2 martie,…

- Studiile arata ca felul in care oamenii iși țin telefonul mobil inteligent este greșit. De ce nu este indicat sa forțam degetul mic al mainii, atunci cand sprijinim toata greutatea smartphone-ului pe el. Ce au evidențiat cercetatorii americani. Un doctor chirurg a explicat ce probleme de sanatate pot…

- Carmen, o femeie care locuia in Brasov, a trait un cosmar cum numai in filme se vede. Niste prieteni de familie au reusit sa o interneze in spitalul de psihiatrie, i-au vandut un apartament, au devenit tutorii ei si au facut numeroase acte in numele acesteia. Femeia a scapat de cosmar cu ajutorul Asociatiei…

- O milionara din Statele Unite, care a crescut in saracie și a facut primul milion de dolari la 23 de ani, ofera cateva principii de educație, pe care cei care vor le pot urma sau adapta.Denis Johnson, o femeie de afaceri de succes, mama a cinci copii și bunica a catorva nepoți, a vorbit recent la Riga,…

- Un ofițer de poliție și-a facut selfie-uri la locul unei crime, in care un adolescent a fost injunghiat mortal, și a trimis imagini „ingrozitoare” rasiste, homofobe și jignitoare prin intermediul WhatsApp, potrivit The Guardian.

- Doua mașini au facut accident in Teaca in aceasta dupa-masa și și-au facut praf, insa șoferii și pasagerii au scapat, din fericire, cu bine. Din primele informații, un autoturism condus de o femeie de 31 de ani din Teaca, in timp ce se deplasa pe direcția Viile Tecii inspre Teaca, a intrat in coliziune…