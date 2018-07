Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat al politiei a informat ca femeia s-a ales cu o rana grava, pana la os, la piciorul prins intre vagon si platforma. Pasagerii i-au sarit imediat in ajutor femeii al carui picior sangera si au incercat sa o scoata de acolo. Cateva persoane au improvizat un bandaj pe care l-au imbibat…

- O femeie și-a prins piciorul intre tren și peron in Boston, Statele Unite. Zeci de oameni, care se aflau in acel moment in stația de metrou, s-au mobilizat pentru a o salva.Camerele de supraveghere au surprins momentul in care zeci de oameni au impins vagonul.

- O femeie și-a prins piciorul intre tren și peron in Boston, Statele Unite. Zeci de oameni, care se aflau in acel moment in stația de metrou, s-au mobilizat pentru a o salva. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care zeci de oameni au impins vagonul. Intre timp, alte persoane au tras-o pe…

- Peste 600 de oameni cu probleme locomotorii grave vor primi carucioare. Acestea au fost donate de o asociație de caritate din Statele Unite. La beneficiari au ajuns deja primele 20 de scaune cu rotile.Acum doi ani, lui Leonid Gandrabura i-a fost amputat un picior.

- Aromele utilizate in tigarile electronice pot afecta negativ vasele de sange contribuind ulterior la aparitia unor probleme cardiovasculare, sugereaza un studiu efectuat recent in Statele Unite, citat de UPI. Cinci arome testate in laborator au produs leziuni la nivelul functiilor cu rol…

- Fostul președinte Traian Basescu este de parere ca anuntul conducerii PSD privind organizarea unui miting de amploare pentru sustinerea familiei reprezinta o "demagogie", avand in vedere ca 90% dintre romani sunt familisti."E alta demagogie, un milion de oameni in strada pentru familie. Mai…

- Zeci de persoane au murit in urma unui atac chimic in orasul Douma, din Ghouta de Est, a anuntat Societatea Medicala Siriano-Americana (SAMS). Autoritatile din Damasc au dezmintit informatiile, in vreme ce Statele Unite au cerut o reactie internationala imediata in cazul in care informatia se va confirma,…