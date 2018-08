Stiri pe aceeasi tema

- O femeie cu probleme locomotorii de 71 de ani din satul Basarabasa si-a pierdut viata dupa ce a fost surprinsa si luata de viitura in curtea sa, sase persoane au fost evacuate temporar la rude si o femeie imobilizata, fara apartinatori, a fost cazata la un azil de batrani, in urma manifestarii fenomenelor…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri dimineata, in Benia, dupa ce o femeie in varsta de 69 de ani din localitate a cazut intr-un parau in timp ce tranversa un podet. La fata locului ai ajuns echipaje…

- Femeia luata de viitura locuia pe malul unui afluent al paraului Terpezita. Vecinii femeii nu-si explica ce s-a intamplat cu ea. Cadavrul femeii in vasrta de 59 de ani a fost descoperit miercuri, la trei zile de al disparitia ei.