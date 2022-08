Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineața, la ora 06.43, polițiștii din Vișeu de Sus, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un autoturism condus dinspre Borșa inspre Vișeu de Sus, de catre un barbat de 36 de ani din Iași,…

- Polițiștii sunt in cautarea unui tanar care a talharit ieri, in plina zi in Capitala o femeie de 60 de ani in timp ce aceasta se pregatea sa intre in scara blocului in care locuiește.

- Politistii din Olt cauta o femeie, in varsta de 55 de ani, din comuna Tufeni, județul Olt, care a plecat voluntar de la locuința fiului ei, din aceeași localitate, unde locuia fara forme legale, și nu a mai revenit. Vineri, 15 iulie 2022, polițiștii Postului de Poliție Tufeni, din cadrul Secției nr.…

- La data de 5 iulie 2022, in jurul orei 23,30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiștii, a rezultat ca, in timp ce se aflau in locuința comuna, barbatul, in varsta…

- O femeie din localitatea Scheia, judetul Suceava, a chemat Politia, dupa ce fostul concubin a intrat fara drept in curtea locuintei sale, alaturi de mai multi barbati. Atacatorii au distrus doua geamuri si i-au adresat proprietarei amenintari cu acte de violenta. Politistii i-au propus femeii eliberarea…

- Nu știu ce sa zic. Vizavi de știrea pe care tocmai urmeaza s-o scriu, spun. La Suceava ori sunt femeile prea ferme și bataioase, cu arțagul in varful degetelor, ori barbaților le curge apa plata prin vene. Dar, sa incep știrea, ca nu vreau sa va pun pe fuga. Potrivit suceava-smartpress.ro, o femeie…

- Medicii din Spitalul Cardarelli din Napoli au efectuat, in ultimele zile, doua intervenții chirurgicale de excepție. Ei au extirpat de la doua femei doua tumori ovariene, una cu o greutate de 24 de kilograme și cealalta avand 17 kg. Prima operație a fost efectuata la o femeie in varsta de 65 de ani.…