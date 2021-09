O femeie și-a înjunghiat soțul în piept după o ceartă alimentată de alcool O femeie de 36 de ani din Caransebeș a fost arestata preventiv, fiind banuita de savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. „In urma probatoriului administrat in cauza de catre procuror și polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale, s-a stabilit ca duminica seara, in jurul orei 22.00, in timp ce se afla pe peronul Garii […] Articolul O femeie și-a injunghiat soțul in piept dupa o cearta alimentata de alcool a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

