Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost retinuta de procurorii din Constanta dupa ce, in urma unui conflict spontan cu partenerul sau, l-a injunghiat mortal in piept, in zona lizierei de pe marginea DN 39, in Agigea, a informat, joi, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. ”Din probatoriul administrat pana in prezent a…

- O femeie a fost retinuta de procurorii din Constanta dupa ce, in urma unui conflict spontan cu partenerul sau, l-a injunghiat mortal, pe marginea DN 39, relateaza News.ro.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au transmis, joi, ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- O intamplare socanta a avut loc marti noapte, 24.07.2024, in judetul Constanta. Un barbat ar fi murit dupa ce ar fi fost injunghiat in piept in jurul orei 02:00. Din primele informatii, scenele de violenta s ar fi petrecut intre localitatile Eforie Nord si Agigea. In prezent, cazul se afla in atentia…

- Loredana Atanasoaie, tanara care in august 2023 si-a ucis prietena in camera de hotel din statiunea Saturn, iar apoi i-a bagat cadavrul intr-un geamantan și l-a dus cu un taxi intr-un parc din Mangalia, a fost condamnata definitiv, joi, la 16 ani de inchisoare, relateaza Agerpres. Decizia a fost luata…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița a anunțat vineri, 28 iunie, ca a decis trimiterea in judecata pentru omor a fratilor Marin Laurentiu, Marin Louis-Justin, si Marin George-Armando, in cazul barbatului ucis in februarie la Padina.„In noaptea de 10/11.02.2024 in jurul orelor 24,00, cu ocazia…

- La data de 24 iunie a.c., in jurul orei 22.20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au fost sesizati cu privire la faptul ca intr un apartament de pe aleea Luceafarului, a izbucnit un incendiu.Conform unui comunicat emis de Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, politistii deplasati…

- Wasval SRL a dat in judecata Primaria Municipiului Constanta si SC Allchim DDD CO SA. Obiectul dosarului inregistrat la Tribunalul Constanta consta in litigiu privind achizitiile publice. Valentina Tudurachi este asociat si administrator al societatii Wasval SRL. Actionari in cadrul firmei Allchim DDD…

- Cadavrul unei tinere de 21 de ani a fost gasit intr-un apartament din Sibiu. Victima avea plagi taiate in jurul gatului. Suspectul este prietenul fetei.Poliția Sibiu a anunțat ca „la data de 18.05.2024, in jurul orei 15.30, prin apel 112, I.P.J.