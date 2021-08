Sporting Ghimbav, în Campionatul Național de handbal masculin

Sporting Ghimbav are echipa de seniori in Campionatul National Divizia A masculin! Echipa este formata in cea mai mare parte din jucatori tineri, fosti juniori din pepiniera clubului care au terminat junioratul anul acesta si cateva transferuri cu experienta la acest nivel.… [citeste mai departe]