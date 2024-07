Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Gigi Becali a expus motivele pentru care, din punctul lui de vedere, Elena Lasconi nu poate sa fie președintele Romaniei:”Ba ca a zis ca a votat pentru familie, ba ca, de fapt, nu este pentru familie. Ea nici nu are familie dar vrea sa fie presedintele Romaniei.…

- Florin Dogaru, fostul șef al IPJ Alba, a fost inlocuit din funcție și pus la dispoziție in urma unei acțiuni demarate de DNA in legatura cu un dosar din 2022, care investigheaza traficul de lemne din zona Apusenilor, in care ar fi fost implicați mai mulți șefi din Poliția Alba. In cadrul acestei acțiuni,…

- O franțuzoaica a dat in judecata gigantul telecom Orange pentru "harțuire morala și discriminare la locul de munca", acuzand compania ca a platit-o timp de 20 de ani fara a-i da sarcini, informeaza odditycentral.com.

- Mihai Rus, chestor de poliție și șef al Inspectoratului de Politie Județean (IPJ) Cluj, a fost plasat sub control judiciar. El a fost reținut luni, 17 iunie, pentru 24 de ore pentru ca a incercat sa scape nepedepsit, dupa ce a fost surprins circuland cu viteza, mult peste limita legala.

- O femeie care s-a identificat ca fiind sursa de inspiratie din spatele personajului Martha Scott din serialul dramatic de succes al Netflix "Baby Reindeer" a intentat un proces de 170 de milioane de dolari gigantului de streaming, potrivit The Guardian, potrivit news.ro

- O italianca și-a dat in judecata fostul soț pentru ca, dupa desparțire, acesta s-a mutat impreuna cu femeia pentru care a parasit-o pe aceeași strada, la cateva sute de metri distanța de locuința ei. Avocata femeii a solicitat daune morale pentru ca, spunea ea, gestul barbatului i-a provocat depresie…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata a lui IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului in dosarul in care ierarhul Tomisului este acuzat de savarșirea infracțiunii de cumparare de influența.

- Alejandra Marisa Rodriguez, avocata și jurnalista in virsta de 60 de ani, din Buenos Aires, a ciștigat de curind titlul de Miss Buenos Aires și astfel s-a calificat la concursul național de frumusețe Miss Argentina. La sfirșitul anului trecut, concursul Miss Univers a devenit mai incluziv prin eliminarea…