- Sambata, ora 10.12, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic de catre fiica ei. La fața locului, polițiștii au identificat victima, o femeie de 78 de ani și persoana banuita de comiterea faptei, o femeie de 56 de ani. In urma…

- O femeie de 31 de ani, din Caracal, care ar fi fost luata cu forta in masina de catre fostul concubin, marti dimineata, a fost gasita de politisti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt. Polițiștii olteni au fost sesizați, azi dimineața, prin apel de urgența 112, cu privire la faptul…

- Politistii ialomiteni sunt in alerta, dupa disparitia unei femei, de 38 de ani, si a fiicei acesteia, o fetita de 3 ani. Ultima data, cele doua au fost vazute duminica, 12 septembrie, cand au plecat de la domiciliul din Slobozia.

- Un barbat de 27 de ani din Lugoj este cercetat de politisti dupa ce a fost prins conducand beat si fara permis. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca barbatul a furat autoturismul Mercedes al mamei sale, din fata casei, de pe strada Caransebesului. “Politistii municipiului Lugoj au oprit pentru…

- CARAS-SEVERIN – Patru constanteni au fost prinsi la Rusca-Teregova, dupa ce au furat caldarea de cupru a unui cazan de rachie, la Herculane! Luni, in jurul orei 13.27, un barbat s-a plans polițiștilor din stațiunea Baile Herculane despre faptul ca patru necunoscuti au intrat in locuința tatalui sau,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta. In bagajele celei in cauza au fost descoperite 910 grame si trei ceasuri din metal prețios, susceptibil…

- La data de 10 august a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, au formulat propunere de luare a masurii arestului preventiv pentru un tanar, din municipiul Ploiești, banuit de comiterea infracțiunii de talharie. In fapt la data de 15 iulie a.c., polițiștii…