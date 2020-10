Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul sanitar pare ca a ajuns la epuizare, dovada fiind erorile grave care au loc in fiecare zi. Pacienți in stare critica sunt plimbați de la un spital la altul, iar medicii ridica din umeri in fața unor situații de viața și de moarte. Dupa cazul fetiței de trei ani, care a inghițit o moneda […]…

- Accidentul de la Podari, in urma caruia o femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane au fost ranite, a fost suprins de o camera video. In imagini se observa cum un Matiz incetineste pentru a vira la stanga, pe DJ 561. Un sofer care circula in aceeasi directie nu observa manevra si loveste Matizul…

- Tragedie de nedescris in satul Șcheia din comuna "Al. I. Cuza", județul Iași. Un șofer beat, in varsta de 26 de ani, a omorat pe loc o femeie care-și ducea vaca la pascut! Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața!

- Unei femei din Slatina, județul Olt, i-a fost amputata gamba dreapta, dupa ce medicii care au tratat-o de COVID-19 nu au luat in considerare spusele femeii care acuza dureri la nivelul piciorului. Dupa 5 zile de la externare, femeii i s-a amputat gamba, la un spital din Capitala.

- O femeie in varsta de 66 de ani a fost adaugata pe ”lista” pacienților vindecați de HIV, printre ei regasindu-se doi barbați, unul din Berlin, Timothy Ray Brow și unul din Londra, Adam Castillejo.

- Premiera la Spitalul județean de urgența Alba Iulia: a fost facut primul transplant din județ cu plasma hiperimuna. A fost donata de un pacient din Piatra Neamț. Acum, o femeie de 59 de ani a primit o noua șansa la viața.

- Un barbat din Scoția a petrecut trei saptamani in coma in urma infectarii cu Covid-19, iar cand s-a trezit a aflat ca familia sa nu a supraviețuit bolii. Scott Miller, in varsta de 43 de ani, abia a supraviețuit infectarii cu Covid-19. Atat mama sa, in varsta de 76 de ani cat și partenerul ei de viața,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara precizeaza ca Narciza Nedelcu, revenita in functia de director al Oficiului de Cadastru Iasi, desi a fost condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, nu poate fi demisa, intrucat nu a primit pedeapsa…