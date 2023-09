O femeie s-a răsturnat cu mașina la intrarea pe un pod O șoferița s-a autoaccidentat noaptea trecuta la Dej, dupa ce s-a rasturnat cu mașina la intrarea pe un pod. Accident pe strada Marașești din Dej. O femeie a primit ingrijiri medicale, dupa ce s-a rasturnat cu mașina la intrarea pe podul de pe strada respectiva. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat [...] Articolul O femeie s-a rasturnat cu mașina la intrarea pe un pod apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

