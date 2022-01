Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 20 decembrie, polițiștii Secției 3 Farcașa au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 42 de ani din Ariniș despre faptul ca, la data de 19 decembrie 2021, a publicat un anunț de vanzare pe un site de comerț online. Ulterior, aceasta a fost contactata prin intermediul unei aplicații de…

- Sambata, 11 decembrie 2021, in jurul orei 23.30, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata, printr-un apel prin 112, cu privire la faptul ca o femeie de 40 de ani, din Alba Iulia, cu afecțiuni medicale, care se afla la locuința mamei sale din Aiud, a plecat, in jurul orei 18.00 și nu a ajuns la Alba…

- Lidia Buble (28 de ani) si iubitul cubanez Harlys Becerra (37 de ani) s-au despartit dupa o relatie de doar cateva luni. Desi lucrurile pareau foarte serioase intre solista si actorul cubanez, iata ca Lidia a decis sa puna punct idilei, din mai multe motive, potrivit click.ro. Lidia Buble parea indragostita…

- Un bargauan de 35 de ani a fost reținut ieri pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni rutiere. Acesta a comis un accident in august anul trecut, in urma caruia o femeie a ajuns la spital. Imediat dupa accident, barbatul a fugit de la fața locului, fiind identificat abia o luna mai…

- Julie Anne Genter, Membru al Parlamentului din Noua Zeelanda, a plecat duminica dimineața pe bicileta pentru a naște. Aceasta intrase deja in travaliu și a nascut imediat dupa ce a ajuns la spital. „Veste mare!”, a postat Julie Anne pe Facebook. „In dimineața aceasta, la 3:04 AM, am avut placerea sa…

- Un alt caz revoltator in scandalul facturilor la energie electrica! O femeie din Craiova a avut parte de șocul vieții ei cand i-au ajuns acasa patru facturi la curent, care aratau ca are de platit furnizorului peste 16.000 de euro.

- In Romania este posibil orice. Facturi de zeci de mii de lei la curent.O craioveanca s a trezit ca are de platit facturi la energia electrica de peste 80.000 de lei, informeaza Gazeta de Sud.Facturile au fost emise in data de 26.10. 2021 si sunt scadente la data de 10.11.2021.Femeia spune ca este imposibil…

- O buzoianca, in varsta de 42 de ani, dupa ce a fost agresata de fostul soț, a amenințat, aseara, ca se va arunca de la etajul 10 al apartamentului. Imediat dupa ce a fost sesizata tentativa de suicid, forțele de ordine au mers la fața locului, iar negociatorii au inceput discuțiile cu femeia. Din fericire,…