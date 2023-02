Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, TurdaNews scria despre o femeie cu trei copii care a fost blocata in nameți la Ciurila. Unul dintre polițiștii din Ciurila, Vlad Paven, a fost cel care a ajutat-o. Povestea a fost preluata pe pagina de facebook a Ministerului de Interne, in doar 20 minute ajungand la aproape 3.000…

- O femeie și cei șapte copii ai sai au murit intr-un incendiu produs intr-o locuința din Charly-sur-Marne, in noaptea de duminica spre luni, informeaza Le Parisien. Soțul femeii este in stare grava la spital.

- Un echipaj SMURD din cadrul Statiei de pompieri Campeni, in cooperare cu o ambulanta SAJ cu medic au fost solicitati sa intervina in localitatea Scarisoara la un caz medical persoana inconstienta .Potrivit ISU Alba, din cauza drumului greu accesibil si a zonei inzapezite au fost suplimentate fortele…

- Un bebeluș de 7,3 kilograme a venit pe lume in Brazilia in urma cu cateva zile. Nou-nascutul gigant a doborat un record in statul brazilian in care s-a nascut. Mama lui, Claudiane Santos dos Santos, in varsta de 27 de ani, mai are acasa alți 5 copii.

- Cel putin 450 de copii ucraineni au murit de la inceputul razboiului, iar alți peste 850 au fost raniți, a anunțat Parchetul General al Ucrainei.De la inceputul invaziei la scara larga a Federației Ruse in Ucraina, peste 1.314 de copii ucraineni au fost afectați din cauza razboiului – a anunțat, joi,…

- Doi barbați care in luna septembrie au intrat intr-o locuința din județul Hunedoara, unde au legat de maini și picioare o femeie și doi copii și apoi au furat 37.000 de lei, au fost prinși și reținuți de polițiști.

- Caz șocant intr-o comuna din județul Botoșani! O femeie in varsta de 40 de ani ajuns la spital dupa ce a fost injunghiata, in propria casa, de fostul concubin. Alaturi de femeie, la unitatea medicala au ajuns și cei doi copii ai sai, care au vrut sa-și apere mama de agresor. Astfel, in urma scandalului,…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 6, in judetul Giurgiu, in care au fost implicate doua autoturisme. Intre raniti sunt patru copii, intre care un baietel de cateva zile si o fetita de cinci luni, care este inconstienta. "Opt persoane, dintre care patru copii,…