- Camerele de supraveghere ale unui magazin alimentar din Timisoara au surprins, sambata, o scena incredibila. Mai multi clienti, dar si o angajata a magazinului, asista nepasatori in timp ce o vanzatoare se lupta din rasputeri sa opreasca doi barbati prinsi la furat.Incidentul s-a petrecut…

- Filmarea de mai jos a fost facuta miercuri, intr-un supermarket din comuna Parscov, judetul Buzau. Așa cum se vede in imagini, se remarca stupoarea și revolta angajaților, in momentul in care omul intra cu animalul in magazin, tras de capastru, și incepe sa umble printre rafturile pline cu…

- O tanara de 22 de ani din Dambovita a fost retinuta, iar apoi plasata sub control judiciar, dupa ce, intr-un bar, a sarit la bataie si a lovit doi barbati pe care i-a si amenintat, distrugand si mobilierul localului.

- Felix Stroe sustine ca PSD creste in sondaje si ca Viorica Dancila este deja peste Klaus Iohannis. "Doamna presedinte a crescut continuu, astazi conduce cu un punct si jumatate fata de Iohannis, fata de Motaila", a spus Felix Stroe in fata multimii. "Doamna presedinte, ne-am saturat…

- Florin Pastrama, soțul lui Brigitte Sfat a fost agresat in plina strada de doi barbați, in urma cu cateva momente, relateaza Romania TV. Se pare ca cei doi șoți au fost sa vada o casa pe care au cumparat-o de la banca. Aceștia au platit o parte din bani și astazi s-au dus sa vada din nou terenul…

- Zeci de elevi au fost goniți cu extinctorul, la un liceu din Timișoara, chiar de directorul unitații de invațamant, intr-o incercare a acestuia de a-i face pe adolescenți sa renunțe la o activitate pe care o aveau in curtea școlii.